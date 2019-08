Steun voor kilometerheffing: ook Touring en Agoria voor ‘superslim’ systeem

Het idee om de bestaande autobelastingen te vervangen door een kilometerheffing lijkt meer steun te krijgen. Ook automobilistenvereniging Touring en de federatie van technologiebedrijven Agoria zijn ervoor gewonnen, op voorwaarde dat de totale factuur niet stijgt. VBO is iets terughoudender.

Transporteconomen Stef Proost (KU Leuven) en Bruno De Borger (UAntwerpen) hebben in paper voor de KU Leuven gepleit voor een systeem van ‘superslim rekeningrijden’. Daarbij zou de prijs niet enkel tussen de spits- en daluren variëren, maar ook binnen de spits zelf. CD&V legt de invoering van een kilometerheffing weer op tafel tijdens de regeringsonderhandelingen.

Touring ziet een ‘superslimme kilometerheffing’ als een van de mogelijke maatregelen voor de oplossing van het fileprobleem. Ze pleit er wel voor de totale factuur niet op te drijven, en wil uitzonderingen voor wie geen openbaar vervoer kan gebruiken. De organisatie roept de politici op om werk te maken van een groter draagvlak voor de kilometerheffing.

‘Het is voor ons belangrijk dat het totale kostenplaatje voor de automobilist niet verder oploopt. Je zal dan ook de belasting op inverkeerstelling, de verkeersbelastingen en de taksen op brandstof moeten herbekijken’, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

Ook Agoria, de federatie voor de technologische industrie, noemt het superslim rekeningrijden ‘een goed idee’. Volgens Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria, maximaliseert het systeem de keuzemogelijkheid voor de gebruiker. ‘Dit is een appel aan de Vlaamse regering om via een slimme kilometerheffing mee te helpen het fileprobleem op te lossen’, zegt hij in een reactie op Radio 1.

VBO-voorzitter Pieter Timmersmans noemt rekeningrijden op Twitter 'een interessante piste', maar hij waarschuwt dat er meer nodig is. Hij noemt het 'zinloos' als het geen deel uitmaakt van een breder interfederaal mobiliteitsplan. Hij wijst op de samenhang met andere dossiers, zoals investeringen, fiscaliteit en digitalisering, maar ook nachtleveringen en thuiswerk.