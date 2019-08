Nederland heeft schrik van Belgische invasie: Antwerp-fans op de voorpagina, extra politie in Enschede

De Europa League-wedstrijd tussen AZ en Antwerp van donderdagavond (20u30) blijft de gemoederen beroeren. Nadat de burgemeester van Enschede, waar de match gespeeld zal worden, duidelijk maakte dat de Belgische fans niet welkom zijn, riepen supporters van Antwerp op toch massaal naar Nederland af te zakken. Het dreigement is voorpaginanieuws in de lokale krant Tubantia, dat meldt dat alvast extra politie is opgeroepen.

De Nederlandse stad Enschede houdt het hart vast. Sinds de lokale voetbalclub FC Twente zes dagen geleden bekendmaakte dat AZ Alkmaar hun stadion zou mogen gebruiken voor de Europese wedstrijd tegen Antwerp, vrezen de Tukkers een invasie van Belgische voetbalfans die ze niet zullen kunnen handhaven. Dat zit zo: op hetzelfde moment is in de binnenstad met Summer Sounds een muziekfestival aan de gang, waardoor er sowieso al meer ordetroepen nodig zijn.

Volgens dagblad Tubantia gingen ze er in Enschede vanuit dat er maximaal 1.500 supporters van Antwerp zouden afzakken. Pas afgelopen weekend kregen ze daar in de gaten dat het er wel eens drie keer zoveel zouden kunnen zijn. Daarop besloot burgemeester Onno van Veldhuizen dat er geen Belgische fans welkom zijn in het stadion.

Groot scherm moet Antwerp-fans thuishouden

Dat schoot bij de Antwerp-fans, waar ze zich al volop verheugd hadden op een tweede Europese verplaatsing in 22 jaar, in het verkeerde keelgat. Meteen werd opgeroepen toch massaal naar Enschede af te zakken - precies het omgekeerde van wat ze in Nederland hoopten te bereiken. En dus prijkt de oproep van de Antwerp-fans prominent op de voorpagina van Tubantia, dat meldt dat de politie al extra mankracht heeft opgeroepen om de orde te handhaven.

Intussen doet Antwerp wel zijn best de Belgische fans te overtuigen de grens toch niet over te steken. Zo kondigde The Great Old al aan een groot scherm te zetten op de Bosuil, waar plaats is voor 6.000 supporters. De toegangsprijs is vijf euro.

AZ-Antwerp begint op donderdagavond om 20u30. De terugwedstrijd is een week later voorzien in het Koning Boudewijnstadion. Dan mogen er 25.000 Antwerp-fans binnen.