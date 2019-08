Le Chapeau 2.0 opent opnieuw de deuren in Antwerpen

De bekende bruidswinkel Le Chapeau opent in Antwerpen opnieuw de deuren na een renovatie. ‘We hopen opnieuw een vaste waarde te worden.’

Het heeft enkele weken geduurd, maar woensdag werd de bruidswinkel van Laura Valkiers en Stéphanie Bosten, ook eigenaressen van die andere bruidsboetiek The Ivory Club, opnieuw geopend.

Het statige herenhuis op de Frankrijklei in Antwerpen werd helemaal vernieuwd. Zo werd er gekozen voor een minimalistisch maar eclectisch karakter waarbij gespeeld werd met verschillende tinten wit. In de winkels zijn acht hoekjes voorzien waar de bruiden naar hartenlust jurken kunnen passen.

Maar niet alleen de winkel kreeg een make-over. Ook het verhaal achter de winkel werd de 21ste eeuw binnengeloodst. ‘Het verschil met de oude Le Chapeau ligt niet in het aanbod maar in de aanpak. Zo is er een link tussen de kleuren van ons briefpapier met het interieur van de winkel. Het zijn details waar wij veel waarde aan hechten. We hopen met de vernieuwde versie opnieuw een vaste waarde te worden.’