Aperitieven op de Wetstraat voor een beter luchtkwaliteit

Straks zullen mensen van 18 uur tot 21 uur een aperitiefje kunnen drinken in de Wetstraat. De activisten organiseren hun evenement op straat om de slechte luchtkwaliteit van Brussel aan te kaarten.

Vlakbij de kruising met de Steenweg op Etterbeek zal het evenement plaatsvinden. ‘Het is een feestelijke manifestatie op de rijstroken die afgesloten zijn door werken’, vertelt Tim Cassiers, stafmedewerker mobiliteit en luchtkwaliteit van Bral.Brussels, een van de organisatoren. ‘We willen aandacht vragen voor de plaats van de auto in Brussel en voor een betere luchtkwaliteit.’

Op Facebook staan al 827 mensen op aanwezig en nog eens 3.200 mensen zijn geïnteresseerd. ‘We verwachten zo’n 500 mensen’, stelt Cassiers. Het ‘feestje’ zal, volgens Cassiers, niet voor verkeershinder zorgen omdat ze enkel de al afgesloten rijstroken zullen inpalmen. Toch heeft de politie beslist om tussen 18 uur en 21 uur extra agenten in te zetten in de buurt van het evenement.

NO2-norm

Twee jaar geleden voerden de organisatoren ook al eens actie. Toen werd één rijstrook bezet. ‘Sindsdien is er in de Wetstraat niets veranderd’, concludeert Cassiers. De organisatoren nodigen daarom de ministers van de nieuwe Brusselse regering uit om samen met hen een aperitief te drinken, zodat er gepraat kan worden over de mobiliteitsplannen van de regering.

‘De Wetstraat is een van de plaatsen waar auto’s centraal staan’, vertelt Cassiers, die bijvoorbeeld vindt dat de fietspaden er te smal zijn. Bovendien overtreedt de Wetstraat de NO2-norm. De Europese Unie stelt dat de jaarconcentratie van NO2 niet hoger mag zijn dan 40 µg/m³. Volgens het IRCEL lag het jaarlijks gemiddelde van de NO2-concentratie in het meetstation Brussel Kunst-Wet in 2017 op 53 µg/m³.