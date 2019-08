In de Spaanse hoofdstad Madrid is een man van 53 opgepakt die stiekem vrouwen onder hun rok filmde. De dader werd op heterdaad betrapt in de metro, hij heeft meer dan 550 slachtoffers gemaakt en zeker 280 video's op pornosites had geplaatst.

De dader ging zeer zorgvuldig te werk, zo blijkt uit beelden die de Spaanse politie heeft verspreid. Daarop is te zien hoe de man met een rugzak aan de hand naast een vrouw met een korte rok gaat staan, en de rugzak onder haar rok houdt. In het openstaande voorzakje van die rugzak had de dader een smartphone verborgen waarmee hij beelden maakte.

De man, afkomstig uit Colombia, koos vooral vrouwen met korte rokjes als slachtoffer. Hij filmde niet alleen in de metro, maar ook in supermarkten. Soms sprak hij zijn slachtoffers zelfs aan om zo dichter bij hen te komen. De beelden zette de dader achteraf op pornosites. De man had ook een eigen website met 3.519 leden. Volgens de politie verdiende de man geen geld met de video's, maar maakte hij ze omdat hij er seksueel opgewonden van geraakte.

In Spanje wordt het maken van zogeheten 'upskirt-video's' beschouwd als seksueel misbruik, daders riskeren een gevangenisstraf. Ook in verschillende andere Europese landen als Frankrijk en Groot-Brittannië werden de voorbije jaren wetten ingevoerd om de praktijk strafbaar te maken. In België is 'upskirting' strafbaar onder de seksismewet, die werd ingevoerd in 2014.