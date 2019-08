Maximaal 30 minuten parkeren of ‘aan de schandpaal’

Sinds maandag is Bonheiden in de ban van de rood afgebakende parkeerplaatsen met het cijfer ‘30’ erop geschilderd. Op sociale media doen de gekste verhalen de ronde. Het antwoord op de vele vragen is simpel: op deze parkeerplaatsen mag je voortaan niet langer dan 30 minuten parkeren. Wie de regel overtreedt, krijgt het schaamrood op de wangen én gaat op de bon.

‘30 km/u rijden op een parkeerplaats?’ Of ook nog: ‘Willen ze zeggen dat hier ook 30 fietsen kunnen staan?’ Op Facebook doen de gekste theorieën de ronde over de ‘mysterieuze parkeerplaatsen’ in het centrum ...