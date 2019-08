Zonder voetbal en met supplementjes, doet Kinepolis het opnieuw beter

Kinepolis heeft in het tweede kwartaal het slappe eerste kwartaal goed gemaakt. Dat er in het afgelopen kwartaal geen wereldbeker voetbal was tegenover juni vorig jaar hielp. Dat de bioscoopkijker van zijn filmavond een snoepavond maakt, legt de groep geen windeieren.

Kinepolis lukte in de eerste jaarhelft in een 7,3 procent hogere omzet bij 3,7 procent meer bezoekers. Daarmee zet het zijn recept van de opbrengst sneller te laten stijgen door bezoekers meer snacks en drinken te verkopen, verder. Een deel van de groei is te danken aan overnames waar in Spanje de El Punt-bioscopen werden overgenomen. Het gaat om een complex in Barcelona en Alzira. De film ‘Avengers Endgame’ gaf de groep ook al een zetje.

Leve de supplementjes

In de eerste jaarhelft bezochten 17,7 miljoen mensen een bioscoop van Kinepolis (plus 3,7%). Canada is de grootste markt met 5,48 miljoen bezoekers terwijl België en Frankrijk aan elkaar gewaagd zijn gevolgd door Spanje en Nederland.

Het blijft opvallend dat België goed blijft voor bijna 30 procent van de opbrengsten terwijl in Canada, méér dan Canada dat goed is voor een dik kwart terwijl er in Canada 5,48 miljoen bezoekers waren tegenover 3,47 miljoen in België.

In België heeft Kinepolis met succes van een bioscoopavondje een snoepavond gemaakt. En nog in België weet Kinepolis veel meer dure filmtickets te verkopen via formules zoals Cosy Seats. Ook voor allerlei betere cameraprojecties vraagt Kinepolis supplementen. Bovendien stijgen de prijzen regelmatig. Dat legt de aandeelhouders van Kinepolis geen windeieren.

Gemuilkorfd?

De nettowinst kwam uit op 18,9 miljoen of een plusje van 0,9 procent bij een omzet van 238,1 miljoen. Drank en snacks waren goed voor bijna 69 miljoen van de inkomsten.

Kinepolis probeert de duurdere concepten ook in Canada te introduceren. De eerste tekenen zouden positief zijn. In eigen land blijft Kinepolis het lastig hebben om uit te breiden. Daarover zijn al jarenlang procedures bezig. De concurrentiewaakhond BMA verstrengde recent nog tot grote verrassing van Kinepolis de beperkingen die het de bioscoopgroep oplegt. Daartegen is de groep in beroep gegaan.