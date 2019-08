‘Aantal dagelijkse rokers daalt niet meer’

De afgelopen drie jaar is het aantal dagelijkse rokers in ons land blijven schommelen rond de 17 à 18 procent. De Stichting tegen Kanker wil daarom dat er dringend werk gemaakt wordt van een aantal bijkomende antitabaksmaatregelen.

Dat concludeert de organisatie op basis van een enquête bij 3.100 Belgen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.

De stichting denkt in eerste instantie aan maatregelen waarvoor een groot draagvlak is, zoals een totaalverbod op reclame of een uitstalverbod in de winkels. De ambitie van een rookvrije generatie moet ook in het volgende regeerakkoord worden opgenomen, en er moet een anti-tabaksplan worden uitgewerkt.

De enquête van de Stichting tegen kanker toont aan dat het beeld van de doorsneeroker is de afgelopen jaren niet veel veranderd. Meer mannen dan vrouwen roken, vooral in de leeftijdscategorie van 45- tot 64-jarigen zijn er nog rokers, en ze behoren vaker tot de lagere middenklasse.

De tabakspreventiemaatregelen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block dragen de goedkeuring van grote delen van de bevolking. Uit de enquête blijkt, weinig verrassend, dat het vooral niet-rokers en ex-rokers zijn die uitgesproken positief staan tegenover overheidsinterventies.