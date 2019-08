Weer loopt peuter weg uit crèche

Voor de tweede keer in twee maanden tijd is een peuter weggelopen van bij een onthaalmoeder.

Het jongetje was in Zellik bij Asse aan haar aandacht ontsnapt en liep op zijn sokjes over straat. Arbeiders van de groendienst van de gemeente Asse vonden het jongetje en brachten het naar een kinderopvang vlakbij, maar daar bleek geen kind vermist te zijn. Toen via de dienst voor onthaalouders van het OCMW Asse de juiste kinderopvang werd gecontacteerd, moest die onmiddellijk de deuren sluiten. Hij blijft de rest van de week dicht, zodat Kind en Gezin en het gemeente­bestuur de zaak kunnen analyseren.

Vorige maand gebeurde een gelijkaardig incident in Tongeren. De crèche daar is intussen weer open. ‘De organisator heeft de nodige maatregelen genomen om herhaling te vermijden’, zegt Kind en Gezin. ‘We volgen dit verder van nabij op, onder meer via bezoeken ter plaatse.’