Rijeka-trainer Igor Biscan voor confrontatie met AA Gent: “We willen de nul houden”

Morgenavond werken de Buffalo’s de heenwedstrijd van hun duel in de Play-off van de Europa League af tegen het Kroatische NK Rijeka.

Hun coach, Igor Biscan, was in het verleden bijzonder succesvol als speler bij Liverpool en Panathinaikos, maar kiest toch heel graag voor de rol als underdog: “Gent is uiteraard favoriet in dit duel. Het thuisvoordeel is in dit soort wedstrijden nu eenmaal zeer belangrijk. Zij hebben echter de voorbije seizoenen zoveel gepresteerd en komen nu ook eenmaal uit in een competitie die veeleisender is dan onze Kroatische liga. Met Odjidja, Yaremchuk, Kubo en David tellen ze ook heel wat gevaarlijke heerschappen met ontzettend veel offensieve kwaliteiten die stuk voor stuk het verschil kunnen maken. Ons belangrijkste doel? Het is op verplaatsing altijd interessant om de nul te houden.”

Maar aanvaller Antonio Colak (25), geboren in Duitsland maar sinds twee jaar aan de slag in Rijeka, hoopt evenwel ook offensief iets klaar te krijgen in de Ghelamco Arena: “We zagen heel wat beelden en weten dat ze offensief heel sterk zijn maar ik denk dat we toch een kans hebben om door te gaan. Voor ons is een uitdoelpunt morgenavond uiteraard de topprioriteit. We kunnen vertrouwen op een solide defensie en hopen hier een goed resultaat te boeken.”

Bij Rijeka ontbreekt morgenavond Ivan Tomecak. De Kroatische rechterflankverdediger die in het verleden uitkwam voor o.a. Club Brugge en KV Mechelen liep in het duel met Aberdeen een spierblessure op en mist zo de heenwedstrijd in Gent. De medische staf van Rijeka hoopt hem klaar te stomen voor de return van volgende week.