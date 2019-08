AA Gent haalt ex-Gouden Schoen Sven Kums terug in huis. De Buffalo’s huren de middenvelder tot het einde van het seizoen van Anderlecht.

Kums was onder de nieuwe speler/trainer Vincent Kompany overbodig geworden bij Anderlecht. In de zomer van 2017 was de Belgische middenvelder nog dé toptransfer van paars-wit, nadat een avontuur bij het Italiaanse Udinese geen succes was geworden.

Bij zijn ex-club AA Gent vierde Kums zijn grootste successen. Hij leidde de club als aanvoerder naar de eerste titel in zijn geschiedenis, won er de Gouden Schoen en haalde ook de achtste finales van de Champions League met de Buffalo’s.

In Gent vindt Kums ook zijn maatje Laurent Depoitre terug. De bonkige spits keerde eveneens afgelopen zomer terug naar de Arteveldestad na een avontuur bij het Engelse Huddersfield.