Koude douche voor Red Panthers: discutabele fase kost hen halve finale op het EK hockey

Koude douche voor de Red Panthers op het EK hockey: de Belgische hockeyvrouwen verloren de cruciale match om de halve finales met 0-1 tegen Spanje door een twijfelachtig doelpunt. België stoot dus niet door naar de halve finale, het minimumdoel waarmee het team aan dit EK begonnen was. In oktober spelen de Red Panthers in een qualifier voor hun laatste olympische kans.

Met meer geluk dan wijsheid bereikte België zonder tegengoal de rust. Spanje had dertig minuten lang de overhand gehad, maar ook zijn twee penalty corners kregen de 0 niet weg. De Panthers geraakten vrijwel nooit uit de omklemming, met spitsen die diep op de eigen helft moesten bijspringen. Zeven Spaanse circle entries tegenover één Belgisch exemplaar, 61 procent balbezit vs 39 procent: met die cijfers was het een half mirakel dat de Panthers zonder averij de rust bereikten.

De thuisploeg mocht de tweede helft in overtal aanvatten, maar ook dat baatte niet. In een warrige fase kwam Spanje met behulp van de arbitrage op voorsprong en moest doelvrouw Aisling D’Hooghe meteen de 0-2 vermijden. De Panthers hadden met die achterstand geen keuze meer en moesten voorwaarts, maar kenden opnieuw pech met de wedstrijdleiding toen een vroegtijdig fluitsignaal een kans afblokte. Dat onrecht joeg wel wat vuur in de Belgische benen, maar de Spaanse doelvrouw diende nooit in te grijpen. Het gaf aan dat Spanje ver van onverdiend dit duel won. Met nog vijf minuten te spelen, gokte coach Niels Thijssen door een extra veldspeler in te brengen. Ook dat baatte niet.

Het olympische verhaal van de Panthers zet zich in oktober verder. In een dubbele qualifier tegen een nog te bepalen tegenstander op een nog te bepalen locatie strijdt België voor zijn laatste kans op Tokio 2020. De Red Lions zullen na dit tornooi allicht nog wat rankingplaatsen moeten inleveren, zodat die opponent alleszins van behoorlijk formaat zal zijn. Bovendien zal dat dubbele duel allicht buitenshuis afgewerkt moeten worden. Met de mastodont Nederland op dit continent was een Europese titel, met bijhorend Tokio-ticket, sowieso een quasi onhaalbare taak. (Illustratief: Oranje vermorzelde gisteren Rusland met 14-0.) Daarom was die qualifier altijd al de belangrijkste match van het jaar. Als het daar zou mislopen, rateert België voor de tweede opeenvolgende keer zijn olympische cyclus. Het zou heel slecht nieuws zijn voor dit project. Laat het nagelbijten een aanvang nemen.