De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Britse premier Boris Johnson in Berlijn verwelkomd.

Boris Johnson benadrukte op een gezamenlijke persconferentie dat de relatie met Duitsland heel belangrijk is voor het Verenigd Koninkrijk. ‘Ik wil duidelijk zijn: wij willen een deal. Ik geloof dat we dat kunnen. Wir schaffen das, zo is de uitdrukking geloof ik. Maar het huidige akkoord kunnen we niet aanvaarden. Die backstop moet weg. Als dat kan, dan ben ik er zeker van dat we vooruit kunnen gaan.’

De Britse premier zei dat hij alternatieven voor de Ierse backstop met Merkel gaat bespreken.

Angela Merkel hoopt dat de relatie met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit vriendschappelijk blijft. Een akkoord over de Brexit is voor haar welkom. ‘Maar Duitsland is voorbereid op een no deal.’ Ze zegt dat het Goedevrijdagakkoord - dat vrede bracht in Noord-Ierland -moet nageleefd worden.

De Britse premier ontmoet morgen ook de Franse president Emmanuel Macron. Hij wil vooral de twee sterkhouders van de Europese Unie nogmaals duidelijk maken dat hij en zijn regering niet kunnen leven met de Ierse backstop, de noodoplossing voor de Ierse grens die is opgenomen in het scheidingsakkoord dat Theresa May en de EU hebben onderhandeld.

Merkel liet eerder al weten dat ze altijd bereid is te zoeken naar een praktische oplossing, al voegde ze eraan toe dat ze het scheidingsakkoord niet heropent. Dat wil Macron al helemaal niet. Het Elysée gaat momenteel uit van een Brexit zonder akkoord.

‘Vandaag is het basisscenario voor de Brexit er een zonder akkoord’, zei de Franse president Emmanuel Macron een dag voor zijn ontmoeting met Johnson. ‘Er is Europese vastberadenheid over bepaalde principes, zoals de backstop. De backstop is een onmisbaar element van het akkoord om de vrede en stabiliteit in Ierland en de integriteit van de Europese markt te vrijwaren.’

De Britse premier wil zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, als het moet zonder akkoord.