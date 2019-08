Met zijn eerste langspeelfilm D’Ardennen gooide regisseur Robin Pront meteen hoge ogen, met Kevin Janssens in de rol van zijn leven. Dit zijn onze tv-tips.

1. ORPHELINE

Arte 20.55-22.40 uur

Adèle Exarchopoulos, Adèle Haenel en de Britse Gemma Arterton schitteren in deze coming-of-agefilm. In deze krant ooit omschreven als ‘een broeierig en heftig portret van een jonge vrouw in vier fases van haar leven’.

2. DAYS OF HEAVEN

Canvas 22.10-23.40 uur

Seizoensarbeider Bill en zijn vriendin Abby vluchten uit Chicago. Ze komen aan in Texas en doen zich voor als broer en zus. Ze vinden er werk bij een rijke tarweveld­eigenaar, die zijn oog laat vallen op Abby.

3. D’ARDENNEN

VTM 22.50-0.40 uur

Veerle Baetens, Kevin Janssens en Jeroen Perceval verliezen elkaar en uiteindelijk zichzelf in een Griekse tragedie die zich vastrijdt in de Ardense modder. Robin Pront kijkt vanop een afstandje toe en laat de toestand vakkundig uit de hand lopen.

4. TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Een verhoogde fiscaliteit op de wagen, zoals die onrechtstreeks in de startnota van Bart De Wever staat, leidt tot onrust. Jean-Marie Dedecker heeft daar zo zijn opvattingen over. In de studio geeft fiscalist Michel Maus duiding.