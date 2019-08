Tiesj Benoot wint openingsrit Ronde van Denemarken

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) heeft de openingsrit van de Ronde van Denemarken (2.BC) gewonnen. Ploegmakker Jasper De Buyst en Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise) zorgen voor een volledig Belgische top drie.

Benoot haalt het na 169,7 kilometer met start en finish in Silkeborg. In de laatste 2,5 kilometer vormde zich een kopgroep van aanvankelijk vijf en later zeven renners. Benoot wou de sprint aantrekken voor zijn snellere ploegmakker Jasper De Buyst, maar die liet het gat vallen en de andere koplopers waren compleet verrast. De Buyst sprintte even later naar de tweede plek. Belgisch kampioen Tim Merlier won vier seconden later de spurt van het peloton om de achtste plaats.

Het is voor de 25-jarige Benoot nog maar de tweede profzege. Vorig jaar won hij de Strade Bianche.

"That was a very late, teasing breakaway!"@TiesjBenoot lands his second career win during Stage 1 of the Tour of Denmark.



