Slachthuis Qualibeef, voorheen Veviba, failliet verklaard

De ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Neufchâteau, heeft dinsdag het bedrijf Qualibeef uit Bastenaken, het vroegere Veviba, failliet verklaard. Dat meldt RTBF woensdag. Veviba kwam zowat een jaar geleden in het oog van de storm terecht na een schandaal rond vervalste etiketten op het vlees.

Veviba verloor in maart vorig jaar omwille van het schandaal zijn vergunning. Het slachthuis veranderde daarop van naam, en de familie Verbist kondigde aan uit het management te stappen, om het bedrijf nieuw leven in te blazen. In februari raakte echter bekend dat Qualibeef bescherming had gevraagd en gekregen tegen de schuldeisers.

Het failliet van Qualibeef en van zijn filiaal ‘Abattoir et Marché de Bastogne’ (AMB) betekent ook het ontslag van 54 personen: 48 bij Qualibeef en 6 bij AMB. Het personeel is vandaag al economisch werkloos.

Volgens tijdelijke bestuurder Jean Charles Mottet blijft de site in Bastenaken, die bestaat uit een slachthuis, een snijderij en een industriële diepvriezer, een vlaggenschip voor Wallonië. ‘De site is nu volledig opgekuist. We koesteren echt hoop dat we een overnemer zullen vinden en dat het ontslagen personeel opnieuw aan het werk kan’, zegt hij. Kandidaat-overnemers kunnen zich melden tot 15 september.

De procedure voor de ondernemingsrechtbank staat volledig los van het strafrechtelijk onderzoek tegen Veviba, dat nog steeds aan de gang is.