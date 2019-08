Barkeeper in Frankrijk doodgeslagen na weigering dronken klant te bedienen

In het Parijse departement Seine-Saint-Denis is dinsdagnacht een 66-jarige zaakvoerder van een bar doodgeslagen omdat hij weigerde een dronken klant te bedienen.

Volgens een bron dicht bij het onderzoek kwamen rond 00.30 uur twee mensen de bar in het centrum van de stad Saint-Denis binnen. Omdat ze dronken waren, weigerde de barkeeper hen te bedienen. Even later zijn ze alle drie naar buiten gegaan, waarna een van de dronken mannen de barkeeper een vuistslag gaf. Het slachtoffer zakte ineen en werd een half uur later doodverklaard.

Het stadsbestuur van Saint-Denis zegt dat de zaakvoerder juist gehandeld heeft. ‘Wie een klant in staat van dronkenschap weigert te bedienen, doet zijn werk correct. Niemand zou daarvoor aangevallen mogen worden’, zei het stadsbestuur van Saint-Denis. Ondertussen opende het parket van Bobigny, een andere gemeente in het departement, een onderzoek wegens geweld met ongewild de dood tot gevolg. Een verdachte ligt gewond in het ziekenhuis.

Enkele dagen daarvoor werd in hetzelfde departement, in Noisy-le-Grand, een ober doodgeschoten door een klant. Die ergerde zich eraan dat hij te lang moest wachten op zijn sandwich en schoot de ober daarom in de schouder. De dader is nog voortvluchtig en wordt gezocht.