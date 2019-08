Fiscus verstuurt eerste 500.000 belastingaanslagen

De fiscus stuurt nog deze maand de eerste golf van 500.000 aanslagbiljetten de deur uit. De kleine helft moet bijbetalen.

De komende dagen zal de federale overheidsdienst Financiën een eerste pakket aanslagbiljetten (met de eindafrekening) de deur uit sturen. Tegen het einde van deze maand zijn er dat in totaal 536.135.

In 245.661 dossiers zullen de betrokken belastingplichtigen een bedrag moeten bijbetalen aan de fiscus. Daartegenover zijn er 206.154 burgers die het bericht krijgen dat ze geld terugbetaald krijgen door Financiën. De overige 84.320 aanslagbiljetten vertonen een saldo dat gelijk is aan 0.

Iedereen kan zijn aanslagbiljet raadplegen op de website MyMinfin.

Wie deze maand zijn aanslagbiljet ontvangt met het nieuws te moeten bijbetalen, krijgt daarvoor twee maanden de tijd, tot in oktober. Wie geld terugkrijgt, ziet zijn centen ook op het einde van die tweede maand gestort, namelijk op 31 oktober.

Vroeger of later?

Er worden in totaal 7,1 miljoen aanslagbiljetten verstuurd. De uiterste datum hiervoor ligt pas in juni 2020. Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, benadrukt dat de verzendingsdatum van een individueel aanslagbiljet kan afwijken van de datum van vorig jaar. Het is dus niet omdat u vorig jaar al in augustus uw aanslagbiljet heeft gekregen, dat het dit jaar ook zo zal zijn.