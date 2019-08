Bolsonaro beschuldigt ngo’s ervan bosbranden zelf te hebben aangestoken

De controversiële Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft er woensdag verschillende ngo’s van beschuldigd dat zij de gigantische bosbranden die momenteel het Amazonewoud teisteren, zelf hebben aangestoken. Bewijzen daarvoor gaf hij echter niet.

‘Alles wijst erop dat de ngo’s naar het Amazonegebied trekken om het regenwoud zelf in brand te steken’, zei het Braziliaanse staatshoofd woensdag tijdens een videoconferentie op Facebook Live. Toen hem gevraagd werd welke bewijzen hij daarvoor had, zei Bolsonaro dat hij ‘niks op papier had staan’. ‘Dat is niet hoe het werkt’, voegde hij daaraan toe.

Volgens Bolsonaro zouden de natuurbeschermingsorganisaties de bosbranden hebben aangestoken om wraak te nemen op zijn regering, die eerder heeft besloten om hun overheidstoelage te kortwieken. ‘Misdaad bestaat’, zei hij. ‘En die mensen lopen tegenwoordig heel wat geld mis.’

Bolsonaro’s uitlatingen zullen zo goed als zeker tot grote woede leiden onder critici, die nu al enorm bezorgd zijn over het milieubeleid van de rechtse populist. Bolsonaro ziet alleen economisch belang in het Amazonewoud, waarvan 60 procent op Braziliaanse grondgebied ligt. Sinds hij president werd, is het budget voor milieubeleid gedecimeerd met 95 procent. Andere landen die hierom kritiek uitten op Bolsonaro, zoals Duitsland en Noorwegen onlangs deden, beval hij ‘zich te moeien met hun eigen zaken’.

'Kapitein Kettingzaag'

Het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek INPE rapporteerde voor dit jaar al 72.843 bosbranden. Daarnaar gevraagd wimpelde Bolsonaro eerder al alle kritiek weg. ‘Het is de tijd van het jaar waarop veel landbouwers brandjes stichten om akkerland vrij te maken’, zei hij.

‘Eerst noemden ze me Kapitein Kettingzaag. Nu zou ik als keizer Nero zijn, en zelf verantwoordelijk zijn voor de vele branden in het regenwoud’, zei Bolsonaro daarover tegen journalisten.