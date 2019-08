Deze ‘turborotonde’ kan 6.200 voertuigen per uur slikken

Het kruispunt van de R4 bij Euro-Silo in Gent, waar in de spits om de seconde een voertuig passeert, wordt vanaf volgend jaar omgebouwd tot een ‘turbo­rotonde’. Een pak veiliger, maar het wordt een heikele klus. Tijdens de jaren­lange werken blijft het verkeer er rijden.

Het knooppunt waar de John F. Kennedylaan en de Dwight Eisenhowerlaan (allebei R4) samenkomen, staat in de volksmond bekend als het ­Euro-Silokruispunt, naar de grote graanpakhuizen die er de achtergrond van vormen. Vanaf midden volgend jaar gaat het huidige T-kruispunt op de schop. De R4 krijgt een ‘turbo­rotonde’ in de plaats.

Met die boodschap toert De Werkvennootschap deze week in de Gentse haven. Het agentschap dat de grote werven van de Vlaamse overheid coördineert, is volop bezig met de voorbereiding van de gevoelige ingreep. De bedrijven in de haven zijn immers bezorgd over verkeershinder en hun belevering tijdens de heraanleg.

Kritiek punt

Het kruispunt is een kritiek punt voor de mobiliteit rond Gent en de havenbedrijven in het bijzonder. Bij metingen in 2012 werden in de ochtendspits 3.900 voertuigen per uur geteld, en 4.300 in de avondspits. Dat is meer dan één voertuig per seconde.

6.200 per uur

Om al dat verkeer te kunnen blijven slikken, op een veiliger manier, wordt het kruispunt omgebouwd tot een turbo­verkeersplein. Dat is een rotonde met aparte rijstroken per richting. Een bestuurder die de rotonde nadert, moet op voorhand kiezen waar hij heen wil en voorsorteren. De rotonde zal tot 6.200 voertuigen per uur kunnen slikken.

‘De werken worden zo gefaseerd dat het verkeer er altijd zal kunnen passeren’, zegt Brigitte Lossy van De Werkvennootschap. ‘De bewegingen worden telkens verlegd, zodat nieuw aangelegde stukken al kunnen worden gebruikt. De doorstroming wordt gegarandeerd, zij het soms over versmalde rijstroken.’

Helderde communicatie

De werken zitten nog in de vergunningsfase. Maar nu al wordt geïnvesteerd om de communicatie rond de werf helder te houden, iets wat bij andere grote werven in het Gentse de voorbije jaren niet altijd is gelukt.

De R4 wordt de komende tien jaar stelselmatig verbouwd, maar deze ingreep is dringender dan andere.

50 bedrijven zijn deze week opgedaagd voor een infomoment over de werf. ‘Er zijn veel vragen, maar wij willen er alles aan doen om het draagvlak voor deze ingreep zo groot mogelijk te houden’, zegt Lossy. Er zijn een bereikbaarheidsadviseur en een klankbordgroep voor de bedrijven aangesteld.

Dit najaar volgt een informatiemoment in Oostakker.