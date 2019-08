Te populair café in Lillo heeft overnemer

Café 'In de 7 Saeligheeden' in Lillo heeft nieuwe uitbaters: een ouder koppel uit Antwerpen neemt vanaf september het roer over van de huidige cafébaas Mil Boriau. Die maakte onlangs bekend dat hij het door de grote overrompeling in het kleine Lillo niet meer zag zitten om het café uit te baten.

Sinds de waterbus halt houdt in het havendorp, zit het terras van het café ­iedere dag vol. ‘Ik kon die drukte niet meer aan en daarom besloten we om het café zo vlug mogelijk van de hand te doen’, legt Boriau uit.

Een overnemer vinden voor een café met ‘te veel’ klanten bleek niet zo moeilijk. In totaal meldden zich ruim 40 kandidaten, vertelt hij. ‘Op een avond zat ik op het terras bij mijn collega van ’t Pleintje. Een ouder koppel sprak me aan met de melding dat ze interesse hadden. De vrouw was al verschillende keren komen kijken.’ Boriau noemde zijn prijs en nog diezelfde avond kwam het tot een ­akkoord.

‘Woensdag 28 augustus tap ik hier mijn laatste pinten. Dan nemen mijn opvolgers het over. Het Antwerps koppel wil in elk geval weinig of niets wijzigen aan de inrichting. Ook de menukaart nemen ze over.’