Hollywoodstudio’s Sony Pictures en Disney vechten over het lot van Spider-Man. Het gevolg is wellicht dat de superheld voortaan verder moet zonder zijn collega’s van Marvel.

Vier jaar geleden sloten Hollywoodstudio’s Sony en Disney een overeenkomst. Die was nodig omdat Sony de filmrechten had op het populaire Marvelpersonage Spider-Man, ook al had Disney tien jaar geleden ...