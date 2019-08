2019 wordt een rampjaar voor het Amazonewoud. Braziliaanse onderzoekers hebben dit jaar alleen al 72.843 bosbranden in het regenwoud vastgesteld. Dat is 83 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maandagmiddag werd het zelfs enkele uren lang pikdonker in de grootste stad van het land door de dikke, zwarte rookpluimen.