Burgemeester en schepen verwachten samen kindje, maar kunnen niet trouwen

De Kruibeekse burgemeester Dimitri Van Laere (45) en schepen van Patrimonium en Dierenwelzijn Caroline Vermeulen (36) verwachten een zoon. Maar wettelijk trouwen is niet toegestaan.

Ondertussen weet elke Kruibekenaar van hun relatie, nadat ze na de verkiezingen voor hun relatie uitkwamen. Maar dat er een kindje op komst is, werd nu pas bekendgemaakt. Eind november verwachten ze hun zoon.

Ze mogen echter niet wettelijk met elkaar trouwen of samenwonen omdat ze allebei in de gemeenteraad zitten. Artikel tien van het Decreet Lokaal Bestuur stelt namelijk dat echtgenoten niet samen in de gemeenteraad mogen zetelen. ‘Ik vind dat spijtig én absurd’, zegt Van Laere aan Het Laatste Nieuws. Feitelijk samenwonen is geen enkel probleem, en dat gaan ze dan ook doen. Na de bevalling, wanneer de werken aan het huis van Van Laere voorbij zijn, trekt Vermeulen bij hem in.

Deontologisch onverantwoord

Van Laere en Vermeulen leerden elkaar kennen via de politiek. Hij zit al sinds 2012 in de gemeenteraad, zij sinds 2014. ‘We werden goede vrienden, een vriendschap die zou uitgroeien tot een platonische liefde’, vertelt Van Laere aan Het Laatste Nieuws. ‘We zijn als koppel de verkiezingen ingegaan zonder dat iemand het wist.’

Na de verkiezingen speelden ze open kaart bij hun partij, N-VA, maar niemand viel echt uit de lucht. Enkel de leden van de oppositiepartij SamenVoorKruibeke uitten hun kritiek: ‘Het is deontologisch onverantwoord om als koppel samen in de gemeenteraad te gaan zitten.’