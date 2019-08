Clickertraining voor kinderen in nieuw opvoedingsprogramma

Clickertraining voor kinderen in plaats van voor honden. Dat is een van de technieken die worden gebruikt in het nieuwe programma ‘Train your baby like a dog’ van Channel 4. Niet iedereen is er echter van overtuigd dat het werkt. Er is een petitie gestart om het programma te schrappen.

In het programma van Channel 4 gaat hondentrainer Jo-Rosie Haffenden langs bij ouders om hen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Haar principe: gebruik dezelfde training als voor een hond.

Haar methoden veroorzaakten al heel wat kritiek. Zo doet er onder andere een petitie, opgestart door Autistic Inclusive Meets, de ronde om Channel 4 aan te zetten het programma stop te zetten. De petitie heeft al meer dan 20.000 handtekeningen verzameld volgens The Huffington Post, omdat het programma ‘dehumaniserend’ zou zijn voor kinderen.

Clickertraining

Haffenden maakt immers gebruik van clickertraining. Dat is een techniek die honden leert dat gewenst gedrag beloond wordt en ongewenst gedrag niet, maar volgens Autistic Inclusive Meets kan clickertraining bij kinderen op latere leeftijd leiden tot posttraumatische stresssyndroom (PTSS).

Haffenden legt in This Morning uit wat een clicker is: 'Een clicker is een instrument om aan te duiden en te benadrukken dat een bepaald gedrag wordt uitgevoerd'. Ze beargumenteert dat ze de clicker in de show maar twee keer heeft gebruikt, bij elke familie één keer. 'Eén keer heb ik de clicker gebruikt om de ouders te leren over de timing van hun beloning', vertelt Haffenden in This Morning.

De Vlaamse pedagoge en gedragstherapeute Marijke Bisschop vergelijkt de clickertraining met een beloningssticker. ‘Je laat de kleintjes zien wat goed gedrag is en geeft hen daarvoor extra aandacht. Als huiswerk maken moeilijk loopt, werken wij toch ook soms met beloningsstickers?’, zegt ze aan Het Laatste Nieuws. ‘Door kinderen te trainen zoals honden, bied je hen tegelijk structuur en duidelijkheid aan.’

Channel 4 verdedigde het programma in The Huffington Post door te zeggen dat het ‘een nieuwe vorm van opvoeden bekijkt, onderlegd met positieve, wetenschappelijke motivatietechnieken die gebruikt worden door opvoedingscoaches en dierengedragsspecialisten’.