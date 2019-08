Mbark Boussoufa wordt ploegmaat van Kara Mbodj in Qatar

Mbark Boussoufa (35) zet zijn voetbalcarrière verder bij het Qatarese Al Sailiya. Hij gaat er aan de zijde van Kara Mbodj (ex-Anderlecht en Genk) voetballen.

“Een nieuwe uitdaging in Qatar”, zette Boussoufa bij een foto waarop hij poseert met het shirt van zijn nieuwe club.

De Marokkaanse dribbelkont speelde in België voor AA Gent (2004-2006 & 2016) en Anderlecht (2006-2011). Hij kwam ook uit voor Anzhi en Lokomotiv Moskou in Rusland. Sinds 2016 verdient de tweevoudige Gouden Schoen (in 2006 en 2010) zijn brood in het Midden-Oosten.