Jakob Fuglsang verlengt contract bij Astana

Jakob Fuglsang zal ook de volgende twee seizoenen het shirt van Astana dragen. De 34-jarige Deen verlengde zijn overeenkomst bij de Kazachse ploeg tot eind 2021, zo is woensdag bekendgemaakt.

Fuglsang fietst sinds 2013 voor het team van Alexandre Vinokourov. Hij schitterde in de eerste seizoenshelft met winst in Luik-Bastenaken-Luik, de Dauphiné en Ruta del Sol, een tweede plaats in de Waalse Pijl en Strade Bianche en een derde stek in de Amstel Gold Race en Tirreno-Adriatico.

In de Tour kon Fuglsang de hoge verwachtingen niet waarmaken en stapte hij in de slotweek uit de wedstrijd met rugpijn na een val.