Enkele Spaanse toeristen zijn vorige week aangevallen door een restauranteigenaar in Albanië. De man achtervolgde de toeristen, nadat die geklaagd hadden over het slechte eten in zijn restaurant. Toen de toeristen wilden wegrijden, klom de man op de wagen om hun voorruit in te slaan. Niet veel later werd hij opgepakt. De beelden van het incident gaan al enkele dagen de wereld rond. De Albanese premier heeft de toeristen intussen zijn excuses aangeboden in naam van de man.