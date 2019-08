Goed nieuws: Fietsen naar het werk zit in de lift. Dat kan op een gewone fiets, maar ook op een speed pedelec, deelstep, bakfiets, e-bike en noem maar op. Maar onze infrastructuur is nog niet voldoende afgesteld op deze evolutie. De Standaard wil onderzoeken wat er beter kan en daarom zoeken wij locaties die ons tonen wat er misloopt.

Waar moet u met een bakfiets vol kinderen de berm in duiken omdat het fietspad te smal is om te kruisen met een tegenligger? Waar wordt u van uw sokken gefietst door snelle speedpedelecs of scootmobielen? Op welk kruispunt blijft het licht zo lang op rood staan, dat de grote groep wachtende fietsers voor blokkades zorgt?

Vul onderstaand reactieformulier in en vergeet zeker niet de exacte locatie van het knelpunt mee te geven.