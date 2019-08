Amerikaanse gezondheidsautoriteit onderzoekt ernstige longziekten gelinkt aan e-sigaret

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de federale gezondheidsautoriteit van de Verenigde Staten, onderzoekt of er een verband is tussen het gebruik van e-sigaretten en een plotse opstoot van ernstige longziekten verspreid over het hele land.

In een statement op zijn website meldt de CDC dat er tussen 28 juni en 15 augustus bijna 100 meldingen werden gedaan van ernstige longaandoeningen, en dat verspreid over veertien Amerikaanse staten. Eind vorige week waren al 31 gevallen bevestigd, terwijl tientallen medische onderzoeken nog lopen. Uit een eigen rondvraag concludeert nieuwszender CNN dat het zelfs zou gaan om minstens 120 gevallen. De getroffenen zijn bijna uitsluitend adolescenten en jongvolwassenen die e-sigaretten gebruiken.

De patiënten kampen met ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid en pijn in de borst. Sommigen hadden ook last van koorts, hoesten, braken en diarree. Enkelen belandden na weken in het ziekenhuis zelfs op de afdeling intensieve zorgen, waar ze aan ademhalingsapparatuur moesten worden gekoppeld. Volgens hun artsen is het onduidelijk of ze volledig zullen herstellen, meldt The Washington Post.

Volgens de gezondheidsautoriteit worden de klachten niet veroorzaakt door een besmettelijke aandoening. ‘Er lijkt een link te zijn met het gebruik van de e-sigaret, maar er is meer onderzoek nodig om echt te weten te komen wat achter de longziekten zit’, zegt de CDC in een korte verklaring.

Een woordvoerster van de organisatie zegt tegen The Washington Post dan weer dat momenteel wordt onderzocht of de longaandoeningen zijn veroorzaakt door de vapingtoestellen zelf, of eerder door de samenstelling van wat de gebruikers via hun e-sigaret hebben geïnhaleerd. Sommige patiënten beschreven dat ze ‘zelfgebrouwen substanties’ inhaleerden via hun e-sigaret.

Neurologische aandoeningen

Eerder deze maand maakte de U.S. Food and Drug Administration, het federale agentschap dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert, ook al bekend dat het plots veel meer meldingen had ontvangen van gebruikers van de e-sigaret die te kampen kregen met epileptische aanvallen. Het startte daarom een onderzoek naar een mogelijke link tussen vapen en neurologische aandoeningen. Ook waarschuwde het departement van Volksgezondheid van de staat New York vorige week al voor een link tussen longziekten en vapen.

Tabaksbedrijven promoten de e-sigaret, die een vloeistof elektrisch verdampt waardoor de zo gevormde aerosol kan worden ingeademd, als een alternatief voor de traditionele sigaret. Longspecialisten zijn er echter van overtuigd dat de e-sigaret veeleer een opstap is naar ‘echt’ roken. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, noemde het eerder dit jaar al ‘pervers’ dat de tabaksindustrie jongeren wil bereiken met de e-sigaret. Naar de gezondheidseffecten van de e-sigaret op lange termijn is nog weinig onderzoek gedaan.