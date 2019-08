Brusselse politie rijdt vluchtende 17-jarige dood

Een 17-jarige jongeman is afgelopen nacht om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een patrouillewagen van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene.

‘Eén van onze teams was onderweg naar een interventie voor dieven aan het werk’, licht Olivier Slosse van de Brusselse politie de zaak toe. ‘De 17-jarige jongen stak plotseling al lopend de Ravensteinstraat over net toen de patrouille er passeerde in code (met sirenes en zwaailichten, nvdr). Zij konden een aanrijding niet meer vermijden. Het team probeerde de tiener nog te reanimeren, net als het MUG-team dat ter plaatse kwam, maar hij overleed ter plaatse.’

Op het moment van de aanrijding was de jongeman zelf op de vlucht voor een controle. Hij werd te voet achterna gezeten door enkele agenten doorheen de Ravensteingalerij.

Voorlopig is het nog niet helemaal duidelijk om wie het precies gaat. De jongeman kon nog niet formeel geïdentificeerd worden en de familie is dus nog niet op de hoogte gebracht. ‘Wij betreuren dit ongeval ten zeerste en willen ons medeleven ook betuigen aan de familie van het slachtoffer. Ook ons team was bijzonder aangedaan door het ongeval en moest worden bijgestaan door het stressteam.’