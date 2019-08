Kardinaal moet ook na beroep zes jaar naar cel voor pedofilie

De Australische kardinaal George Pell ging in beroep tegen zijn veroordeling van zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee 13-jarige jongens in Melbourne. De rechtbank verwerpt zijn beroep, Pell is ‘teleurgesteld’ over de beslissing.

De 78-jarige Pell kreeg in maart zes jaar cel opgelegd wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig.

De drie rechters hebben nu met een tweederdemeerderheid het beroep van Pell tegen zijn veroordeling verworpen. Het volledige vonnis telt meer dan 300 pagina’s en zal later op de dag openbaar worden gemaakt, verklaarde opperrechter van het Hooggerechtshof van Victoria, Anne Ferguson.

‘Kardinaal Pell is natuurlijk teleurgesteld over de beslissing van vandaag’, laat zijn woordvoerder weten via een mededeling. ‘Zijn juridisch team zal het vonnis echter grondig bestuderen’ met het oog op een eventueel beroep bij het High Court, de hoogste gerechtsinstantie in Australië.

Zelf houdt hij zijn onschuld staande. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney, die ook schatbewaarder van het Vaticaan was, vond de veroordeling onder andere ‘onredelijk’ omdat ze gebaseerd is op de getuigenis van slechts een van de twee slachtoffers. Het tweede slachtoffer stierf in 2014 aan de gevolgen van een overdosis en heeft niet over het misbruik getuigd.

Een van de twee slachtoffers die Pell van misbruik beschuldigden, zei inmiddels ‘opgelucht te zijn met de beslissing’ van de rechtbank. ‘Het is vier jaar geleden dat ik aangifte heb gedaan bij de politie. Het strafproces is stresserend geweest’, liet het slachtoffer via zijn advocaat, Vivian Waller, weten. ‘De hele reis heeft mij naar plekken gebracht waarvan ik, in mijn donkerste momenten, vreesde niet te kunnen terugkeren.’