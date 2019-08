Al dertien zwemmers op zwarte lijst na controles: van billenknijper tot man die stiekem vrouwen filmde

Dertien mensen mogen niet meer binnen in vier zwembaden van de Lago-groep. Daar werden een maand geleden identiteitscontroles ingevoerd, na een reeks incidenten. In Kortrijk is acht mensen de toegang ontzegd, in Gent en Beveren twee en in Lier, waar het systeem al langer bestaat, één. Wie op zo’n lijst terechtkomt, mag gedurende drie maanden niet meer binnen. Na die periode wordt de toegang opnieuw bekeken.

‘Het gaat maar om enkele mensen, maar toch zien we al een duidelijk effect’, zegt Dieter Thielemans, directeur van de Lago zwembaden. ‘Voor een foute kleur zwembroek zal je niet op die zwarte lijst belanden. Het gaat echt wel over zwaardere feiten. Dat kunnen ongewenste aanrakingen zijn, maar bijvoorbeeld ook het roken van cannabis op het domein. Het gaat altijd om feiten waardoor andere bezoekers zich minder veilig voelen.’ In Gent zou het gaan om een ‘billenknijper’ en iemand die stiekem vrouwelijke bezoekers filmde met zijn gsm.

In de vijf andere zwembaden van Lago komen er voorlopig geen identiteitscontroles. ‘Zoiets moet altijd in samenspraak met het lokale bestuur beslist worden’, zegt Thielemans.