Ajax blijft steken op doelpuntenloos gelijkspel bij APOEL in heenmatch laatste voorronde Champions League

Het heenduel van de play-offronde tussen APOEL Nicosia en Ajax heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht op Cyprus (0-0). Met die uitslag kwam een slordig Ajax, vorig seizoen nog halvefinalist op het kampioenenbal, nog het beste weg. Rechtsachter Mazraoui pakte tien minuten voor tijd nog rood.

Andrija Pavlovic kopte voor APOEL de beste kans van de wedstrijd tegen de lat.

Bij de Nederlanders was er een basisplaats voor de Roemeen Razvan Marin (ex-Standard), bij APOEL viel de Kroaat Antonio Jakolis (ex-Moeskroen in.

De return voor een plaats in de groepsfase van de Champions League is volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA.