‘Geen reden om erkenning Leuvense moskee op te heffen’

Het Leuvense stadsbestuur meldt in een ­advies aan Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) dat het geen redenen ziet om de erkenning van de moskee Al Ihsaan in te trekken. Leuven weerlegt de twee redenen die Homans eind vorige maand had aangehaald om de procedure te starten voor de schorsing van de ­erkenning.

Homans hekelde dat een in opspraak gekomen imam opnieuw aan de slag was. De man had in 2017 in de moskee gesuggereerd om vrouwen ‘die zich misdragen’ een ‘lichte tik te geven met een dunne stok’. Daarnaast zei Homans dat een salafistische vereniging er onderwijsactiviteiten organiseert.

Burgemeester Mohamed ­Ridouani (SP.A) en schepen voor Erediensten Carl Devlies (CD&V) zeggen in een mededeling dat de hulpimam na een schorsing ‘een tweede kans’ krijgt, en dat er geen ‘indicaties zijn van aanwezigheid van een salafistisch gedachtegoed in Al Ihsaan dat oproept tot gebruik van geweld of het gebruik ervan rechtvaardigt of goedkeurt.’