Club Brugge op zucht van groepsfase Champions League

Club Brugge heeft de heenmatch van de laatste voorronde van de Champions League gewonnen op het veld van LASK Linz: 0-1. Hans Vanaken zorgde vanop de stip al na 10 minuten voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Was die score bij de rust nog gevleid - blauw-zwart kreeg twee keer hulp van de paal - dan lieten de Bruggelingen na de koffie flink wat kansen op de 0-2 liggen. De terugmatch staat volgende week woensdag op het programma.

Met handen en voeten en beelden had hij het zijn spelers diets gemaakt. Wat hen in het Linzer Stadion van LASK zou overkomen. Met de nadruk op overkomen, had Clement erbij gezegd. 'Want we zullen snel moeten spelen om onder de druk uit te komen.'

Het moet zijn dat Emmanuel Dennis dat deeltje van de tactische bespreking had gemist, want na vijftien seconden liet hij zijn man lopen en na negentien seconden had Club altijd 1-0 moeten achterstaan. Reinhold Ranftl hoefde maar binnenkant voet binnen te leggen, maar mikte miraculeus naast het doel van Simon ­Mignolet.

De Belgische doelman slikte vorige week nog drie doelpunten in Kiev, maar leek gisteren zijn doelgebied te hebben behekst. Na drie minuten een corner. Holland kopte aan de eerste paal in het zijnet. Na vijf minuten glipte Klauss door de buitenspelval. De Braziliaan plaatste de bal aan de verkeerde kant van de paal. 1-0, 2-0 of 3-0 na vijf minuten, het had zomaar gekund. Coach Philippe Clement gooide woedend een flesje water tegen de grond.

Randje buitenspel

Maar het bleef dus 0-0. Sein voor het dolenthousiaste Oostenrijkse thuispubliek om zich vol achter zijn Jungs te zetten. “Schießt ein Tor für uns!” smeekten de 14.000 fans uit volle borst. Club zette zich schrap en kreunde onder de druk. De enige ruimte die er lag, was achteruit, richting Simon Mignolet. Die had geen andere optie dan de bal naar voren te lellen.

Club was nog niet in de aanvallende zestien geweest, toen plots de bal op de stip ging. Loïs Openda werd randje buitenspel aangespeeld en ging neer met een knie van kapitein Gernot Trauner in de rug. Het moment voor het allereerste VAR-moment in een Europese match van een Belgische club.

De volle twee minuten boog een panel van Poolse videoscheidsrechters zich over de al dan niet offside die aan de fase voorafging en de fout op Openda zelf. Twee keer 'geen duidelijke fout' oordeelde het drietal en het oordeel van de Poolse ref Szymon Marciniak bleef gestand. Hulde voor Hans Vanaken, die de volle twee minuten als versteend achter de bal bleef staan, om hem dan keurig in het linker zijnet buiten het bereik van Alexander Schlager te trappen.

De 0-1 was een dreun voor de thuisploeg maar veranderde gek genoeg niet al te veel aan het spelbeeld. LASK bleef de gevaarlijkste ploeg en nadat Ranftl de achterlijn had gehaald, trapte Simon Deli zijn teruglegger pardoes tegen de paal. Na een fout van Mata op Renner, kopte Holland een vrijschop nipt voorlangs. Voor de vierde en de vijfde keer in een helft ontsnapte Club aan een tegendoelpunt. De Bruggelingen kwamen zelf nauwelijks aan uitgespeelde kansen. Eén keer kon Vormer Openda diep sturen, Schlager was snel genoeg uit zijn doel gerend om het gevaar te versmachten.

De tweede helft begon bijna opnieuw met een penalty voor Club. Openda ging opnieuw neer na een inzet van Trauner, maar deze keer zag Marciniak er geen strafschop in.

De wurggreep van LASK verslapte en onder de stromende regen – omstandigheden als vorige week in Kiev – begon Club kansen af te dwingen. Vormer stuurde Okereke diep, de Nigeriaan speelde zijn landgenoot Dennis aan en een goeie doelman Schlager was nodig om de 0-2 te vermijden. Wat later redde Schlager op een poging van Openda en tussendoor mikte Vormer een vrijschop over, na opnieuw een fout op de beste Brugse aanvaller Openda.

Ricca debuteert, Rezaei krijgt minuten

Aan halve energie was LASK maar een gewone ploeg. Coach Philippe Clement zag dat zijn ploeg de wedstrijd onder controle had en gaf Fede Ricca zijn debuut. De Uruguayaanse linksachter kwam Eduard Sobol aflossen. Even later kreeg Kaveh Rezaei zelfs speelminuten. De Iraniër was de voorbije weken naast de kern gevallen, maar mocht dankzij Jelle Vossen, die bij zijn hoogzwangere vrouw in België was gebleven, de slotminuten volmaken.

Simon Mignolet moest een botsende bal van Klauss klemmen en invaller Raguz kreeg zijn schot niet gericht. LASK claimde nog vergeefs een penalty na een duel tussen Deli en Raguz. Maar ook Rezaei kreeg nog een joekel van een kans - de Iraniër twijfelde te lang oog in oog met Schlager.

De kwalificatie is ver van binnen want volgende week woensdag verschijnt LASK opnieuw met het mes tussen de tanden in Jan Breydel. Maar de 0-1-winst is een opsteker voor al wie Club Brugge een warm hart toedraagt. En voor wie van een tweede Belgische club in de Champions ­League droomt. Het zou wel eens een geweldig najaar kunnen worden op de Belgische velden.