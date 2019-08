Centre Pompidou en Malaga langer samen

Een jaar voor hun samenwerkingsovereenkomst afloopt, hebben het Centre Pompidou en het bijhuis in Malaga hun contract verlengd. Ze tekenen voor vijf jaar bij - tot 2025. Dat schrijft Le Monde.

Het was in de Spaanse stad Malaga dat het Centre Pompidou zijn eerste bijhuis opende. Het leent er zijn naam aan en levert kunstwerken uit zijn depots om tijdelijke exposities op te zetten. Een soortgelijke overeenkomst is er afgesloten met Kanal in Brussel. In Sjanghai opent binnenkort nog een bijhuis.

Met de cultuurcentra van CaixaForum heeft het Centre Pompidou een deal gesloten om voor 2024 een tiental exposities op te zetten over heel Spanje.

De resultaten in Malaga liggen iets lager dan verwacht. Het Centre Pompidou trekt er jaarlijks 150.000 bezoekers. Het streefdoel was 250.000.

De stad heeft er een politiek van gemaakt om bekende huizen aan zich te binden. Vier jaar geleden opende er ook een bijhuis van het Russisch Museum in Sint-Petersburg.

De grote winnaar lijkt het Picassomuseum. Dat zag sinds de komst van het Centre Pompidou zijn bezoekersaantal stijgen tot 650.000 per jaar.