Scheidsrechterscommissie: “Club Brugge had strafschop moeten krijgen tegen Eupen, maar Clement ook rode kaart”

Het Professional Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag in zijn wekelijkse evaluatie bevestigd dat Club Brugge in de thuismatch tegen Eupen (0-0) afgelopen weekend een strafschop had moeten krijgen na een duwfout op Ruud Vormer in het begin van de tweede helft. Philippe Clement, die na de match verhaal ging halen bij scheidsrechter Bram Van Driessche, had ook een rode kaart verdiend.

Bij blauw-zwart waren ze ziedend, omdat er geen strafschop werd gefloten toen de ingevallen Vormer door Eupen-verdediger Koch omver werd gekegeld. Ref Van Driessche en de VAR gaven in het Jan Breydelstadion geen krimp.

“Net voor het maken van het contact, kijkt de verdediger niet naar de bal en komt daardoor in contact met de aanvallende speler. Het was moeilijk voor de scheidsrechter om het laatste contact waar te nemen, maar deze actie van de verdediger was een duidelijke fout en een strafschop had hier toegekend moeten worden”, schrijft het Referee Department in een communiqué. “Een van de uitdagingen voor alle competities die gebruik maken van VAR is het vaststellen van een consistente interpretatie van een ‘clear and obvious error’.”

Foto: Isosport

Het Referee Department legt uit dat de Belgische scheidsrechters en VAR’s voor aanvang van het seizoen gewerkt hebben aan een correcte uitvoering van het IFAB- en FIFA-protocol. “Dat protocol vereist een hoge ‘interventielijn’, omdat het VAR-systeem gaat over het corrigeren van ‘duidelijke fouten’ en niet om te proberen het ‘beste’ resultaat te bereiken. Indien ze dit wel zouden doen, zouden te veel onderbrekingen het spelverloop verhinderen en emoties van het spel beïnvloed worden en zouden veel beslissingen herroepen worden die niet duidelijk juist of fout zijn. Met het oog op deze hoge interventielijn was het oordeel van de VAR over dit incident dat de scheidsrechter geen ‘clear and obvious’ fout had gemaakt. Het zou echter de juiste optie zijn geweest om een review aan te bevelen aan de scheidsrechter.”

Er zijn wel verzachtende omstandigheden, luidt het in de evaluatie. “Duels gemaakt met het bovenlichaam in de lucht zijn vaak moeilijker te beoordelen dan overtredingen met de voeten of handspel. Deze luchtduels zullen een belangrijk aandachtspunt zijn in toekomstige seminaries als onderdeel van de voortdurende vastbeslotenheid om correcte beslissingen op het terrein vast te stellen en een consistente lijn van VAR-interventies waar te nemen.”

Na de match trok coach Clement fel van leer tegen scheidsrechter Van Driessche. Voor die feiten wordt de Brugse trainer ook vervolgd door het Bondsparket, dat een speeldag schorsing eiste. Club Brugge ging niet akkoord, waardoor de zaak op 3 september voor de Geschillencommissie komt. Het Referee Department lijkt de vervolging van bondsprocureur Kris Wagner te ondersteunen, want Clement had een rode kaart verdiend. “De spelregels eisen een rode kaart voor een coach die het speelveld opstapt om een matchofficial duidelijk te confronteren met zijn mening. Dat geldt tijdens de wedstrijd, maar ook tijdens de rust en na het eindsignaal.”

De drie andere VAR-interventies op de vierde speeldag waren wel correct. Het gaat om de toegekende strafschop aan KV Mechelen tegen Cercle Brugge (3-1), het toekennen van een vrije trap in plaats van een penalty in Antwerp-STVV (2-0) en het gevalideerde doelpunt van Selim Amallah in Standard-Moeskroen (4-1).