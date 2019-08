Na het dodelijke ongeluk in een marinebasis zijn vier Russische stations van het wereldwijde monitoringnetwerk voor kernproeven, uitgevallen. Daardoor blijft het gissen naar de aard van de radioactiviteit die is ontsnapt.

Het is nog steeds wachten op de eerste metingen van radioactiviteit afkomstig van de mysterieuze explosie in Nyonoksa op 8 augustus, in het noorden van Rusland aan de Witte Zee. Dat is vreemd, want volgens ...