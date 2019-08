Chauffeur onder invloed van drugs botst op politiecombi

Een 43-jarige vrouw is maandagavond in Borgloon bij een achtervolging frontaal op een politiecombi gebotst. Uit een speekseltest bleek dat zij drugs had gebruikt. De vrouw en twee politie-inspecteurs raakten bij het ongeval gewond.

Het rijbewijs van de vrouw werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Dat maakte de politie van de zone kanton Borgloon dinsdag bekend.

Een wijkinspecteur van de politie op een scooter merkte rond 21.30 uur op de Nieuwe Steenweg in Heers een voertuig op dat met gedoofde lichten rondreed. De wijkinspecteur reed haar achterna om haar er attent op te maken, maar de vrouw negeerde de politieman en reed verder.

Twee andere ploegen van politie Borgloon werden in bijstand gevraagd in een poging het voertuig te onderscheppen. De vrouw weigerde echter te stoppen en vluchtte weg. Op een bepaald ogenblik staan de politieploegen op de Neremweg in Borgloon stil op de rijbaan om de doorgang te blokkeren. In plaats van af te remmen en te stoppen reed de vrouw frontaal op het dienstvoertuig van de politie in.

De twee inspecteurs liepen verwondingen op. Ook de 43-jarige vrouw raakte lichtgewond. Een ziekenwagenteam verleende haar de nodige medische verzorging. Naast de intrekking van het rijbewijs zal het Limburgse parket haar via snelrecht dagvaarden voor weerspannigheid.