Eén verdachte blijft aangehouden voor oproepen tot aanslag tijdens G7

Vier van de vijf personen die maandag werden opgepakt omdat ze een oproep tot geweld tegen agenten tijdens de G7-top in hadden gelanceerd, zijn vrijgelaten. Eén man blijft in wel nog in de cel.

De verdachte die nog in hechtenis zit is een man uit het departement Seine-et-Marne, en zijn dossier is nu in handen van het parket van Melun, waar hij ook in de cel blijft.

Volgens bronnen dichtbij het onderzoek behoorden sommigen van de vijf tot de extreemlinkse actiegroep Black Bloc. Het onderzoek startte toen een vrouw uit het departement Landes in een bericht op een sociaalnetwerksite had gemeld in welk hotel de politiemensen verbleven die voor de G7-top gemobiliseerd werden. Zij werd dinsdagmiddag vrijgelaten.

De G7-top gaat van 24 tot 26 augustus door in de badplaats Biarritz, in het zuidwesten van Frankrijk. Er zijn al enkele dagen strenge veiligheidsmaatregelen van kracht in de stad.

Dinsdag kondigde minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner aan dat 13.200 agenten ingezet worden om de veiligheid tijdens de top te garanderen, die bijgestaan zullen worden door de strijdkrachten. Er zullen ook 400 brandweerlui en 13 mobiele nood- en reanimatieteams op post zijn.