Titel van nieuwe James Bond-film bekendgemaakt

De producers hebben de nieuwe titel bekendgemaakt op Twitter. Eerder circuleerde de werktitel ‘Shatterhand’.

Het wordt de vijfde en laatste keer dat 51-jarige Daniel Craig in de rol van geheim agent ‘007’ kruipt.

‘No Time To Die’ verschijnt op 3 april in het Verenigd Koninkrijk en een week later in de Verenigde Staten.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s