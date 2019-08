Affligem laat vreemde trillingen onderzoeken

Bewoners van Affligem klagen al enkele dagen over vreemde trillingen. Het gemeentebestuur laat de zaak onderzoeken.

‘De trillingen doen denken aan een wasmachine die op hol geslagen is’, zegt Sandrijn Van Vaerenbergh uit de Spoorweglaan aan Het Laatste Nieuws. ‘Zelfs onze garagepoort staat dan te trillen in het poortblad. De trillingen kunnen op elk moment van de dag of nacht gebeuren. Gisterennacht hebben we tot 2 uur wakker gelegen van het lawaai en de bevingen.’

Op sociale media wordt als mogelijke oorzaak gekeken naar het vlakbij gelegen dierverwerkingsbedrijf Rendac, dat tijdelijk een vergistingsinstallatie vervangen heeft. Ook het stabiliteitsonderzoek van de spoorwegbedding door Infrabel of problemen met de waterhuishouding in de ondergrondse kleilaag als gevolg van de recente droogteperiode worden als hypothesen naar voren gebracht.

‘Voor geen van deze drie mogelijke oorzaken heeft men wetenschappelijke zekerheid’, zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V).

Het gemeentebestuur van Affligem heeft hulp gevraagd aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). ‘Deze instelling zal nog voor het weekend trachten uit te zoeken welke universiteit de nodige metingen kan uitvoeren om met zekerheid de oorzaak te kunnen bepalen’, aldus De Donder.

De burgemeester verzekert de inwoners dat ze zich geen zorgen moeten maken.