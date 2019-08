Duitsland hakt Ierland in de pan en is favoriet om tegen de Red Lions uit te komen in halve finales EK hockey

België en Duitsland zullen donderdag in de halve finales van het EK hockey hoogstwaarschijnlijk de degens kruisen. In hun laatste wedstrijd in poule B gaven de Duitsers Ierland een 0-5 pandoering op het terrein van het Wilrijkse Plein, in Antwerpen.

De troepen van Stefan Kermas legden de match in amper acht minuten in een definitieve plooi, met doelpunten van Niklas Wellen (0-1, 3e) en Tom Grambusch (0-2, 8e) op strafcorner. Ierland (FIH 11) stuitte vaak op de Duitse doelman Mathias Müller en slikte in het slot van de match nog drie doelpunten. Malte Hellwig (0-3, 55e), Florian Fuchs (0-4, 60e) en Lukas Windfeder (0-5, 60e) kwamen op het scorebord.

Duitsland (FIH 7) nam een vliegende start op het EK met een grote overwinning tegen Schotland (9-0), alvorens de boot in te gaan tegen huidige Europees kampioen Nederland met 2-3. Achtvoudig Europees kampioen Duitsland zal dus genoegen moeten nemen met een tweede plaats in de groep, en zal zo naar alle waarschijnlijkheid uitkomen tegen België in de halve finales - tenzij Schotland dinsdagavond een enorme verrassing uit zijn hoed tovert tegen Nederland.

De Red Lions van Shane McLeod spelen op dinsdagavond om 20u30 tegen Wales (FIH 25). Na zeges tegen Spanje (5-0) en Engeland (2-0) willen de Belgische hockeymannen hun beste spel tonen voor eigen publiek.