Spanje stuurt marineschip naar reddingsschip Open Arms

De Spaanse regering stuurt een marineschip naar Lampedusa om de migranten die zich op het reddingsschip Open Arms bevinden naar Spanje te brengen.

Open Arms bevindt zich momenteel voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Maar de 98 opvarenden krijgen van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini van het radicaalrechtse Lega, geen toelating om aan land te gaan.

Het Spaanse marineschip Audaz zal drie dagen varen naar Lampedusa, laat de Spaanse regering weten. De migranten zullen daarna naar de haven van Palma de Mallorca worden gebracht, zo staat nog in de mededeling. Het is de bedoeling dat de Auduz het ngo-schip zal begeleiden. Het is ‘de meest geschikte optie om de humanitaire noodsituatie op te lossen’.

De migranten bevinden zich al negentien dagen aan boord van het schip. Afgelopen weekend had de Spaanse regering al aangeboden om de migranten naar de haven van Algeciras in Andalusië te brengen. Maar dat voorstel werd door de ngo Proactiva Open Arms afgewezen omdat het ‘onrealiseerbaar’ zou zijn, aangezien die haven te ver weg ligt.

De ngo heeft nog niet gereageerd op de nieuwe aankondiging van de Spaanse regering.

Dinsdag zijn volgens de ngo nog verschillende mensen uit wanhoop van boord gesprongen, in een poging om al zwemmend de kust van Lampedusa te bereiken. Zij werden naar het schip teruggebracht.