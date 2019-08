17-jarige steekt dj op kermisfuif in de hals met gebroken bierglas

In de Lubbeekse deelgemeente Binkom heeft een 17-jarige jongeman afgelopen nacht een 38-jarige man neergestoken. De dertiger raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. ‘De minderjarige verdachte zal voorgeleid worden op verdenking van poging tot doodslag’, meldt het Leuvense parket.

Het incident speelde zich af op de kermisfuif in Binkom, waar de 38-jarige man uit Boutersem dj was. Rond 04.20 uur kreeg de dertiger het aan de stok met een groepje jongeren. Toen de jongeren het podium beklommen en de dj hen daarop aansprak, haalde een van de jongens, een 17-jarige uit Roosbeek, uit met zijn bierglas. Hij sloeg het glas kapot in de hals van de dj.

Het slachtoffer liep een zware wonde op aan de hals die potentieel levensgevaarlijk was. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens voorzitter Marc Veuchelen van FC Binkom - dat de fuif organiseerde - gebeurde het incident op het einde van de fuif. ‘Het liep stilaan op zijn einde’, zegt hij. ‘Het was echt een heel fijne avond met veel ambiance. Er was wel al eens eerder gemeld dat iedereen van het podium moest blijven. Maar die kerel klom er weer op, en het kwam tot dat incident. Ik heb het zelf niet zien gebeuren, maar was er wel nog. Ik hoorde nadien dat de dader onder invloed zou zijn geweest van alcohol en drugs.’

De organisatie gaat bekijken hoe de veiligheid op de fuif verhoogd kan worden. ‘We hebben nog nooit problemen gehad, maar natuurlijk gaan we dit wel bekijken. Al kan je zo’n onnozelaars moeilijk tegenhouden. En tegenwoordig wordt er zo snel gevochten. Drugs en drank zijn het grote vergif. Ze gebruiken maar op, vaak al thuis voor ze naar een fuif gaan. Het is moeilijk om zo’n mensen in de hand te houden.’

Het parket stelde een wetsarts aan om de aard van de verwondingen te onderzoeken. ‘De 17-jarige verdachte, een jongen uit Boutersem, raakte zelf gewond aan de hand maar kon inmiddels verhoord worden. Het parket vorderde de jeugdrechter tegen de minderjarige verdachte op verdenking van poging tot doodslag. De jongen wordt morgen voorgeleid bij de jeugdrechter.’