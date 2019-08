Antwerp-fans niet welkom voor Europese uitmatch tegen AZ

De bezoekende supporters van Antwerp zijn donderdag niet welkom voor het Europees heenduel tegen AZ. Dat heeft de gemeente Enschede, waar de wedstrijd plaatsvindt, dinsdag besloten.

AZ kan niet in het eigen stadion in Alkmaar spelen nadat een deel van het dak op 10 augustus was ingestort. De vorige Europese duels tegen Mariupol werden nog verhuisd naar Den Haag, maar voor de komst van Antwerp wordt uitgeweken naar het stadion van FC Twente in Enschede. Al blijkt nu dus dat de Antwerpenaren daar niet welkom zijn.

‘Op basis van de informatie die voorafgaand aan dit soort wedstrijden wordt verzameld, moesten we in de driehoek (het overleg tussen de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester) tot de conclusie komen dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de stad en rond het stadion onvoldoende gewaarborgd kan worden’, meldt burgemeester Onno van Veldhuizen op de website van de gemeente Enschede. ‘Wat meespeelt, is dat we donderdag in de stad twee andere grote publieksevenementen hebben. Om te voorkomen dat de wedstrijd geen doorgang kon vinden, heb ik besloten dat de wedstrijd alleen gespeeld kan worden zonder uitpubliek.’

De gemeente Enschede raadt de Antwerp-fans af om zonder tickets naar de stad af te zakken. ‘Ze komen hoe dan ook het stadion niet in’, zegt de woordvoerder van de stad aan Tubantia.nl. ‘Er komen ook geen kaarten in de vrije verkoop. Alleen AZ-supporters kunnen via hun eigen, officiële kanalen aan kaarten komen.’

AZ heeft contact gehad met de Uefa en de Europese voetbalbond heeft ingestemd met deze oplossing.