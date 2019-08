Prins Laurent over moeilijke tienertijd: ‘Filip kreeg meer aandacht en kansen’

‘Je weet niet wat dat doet met een kind, anders behandeld worden dan je oudere broer.’ Prins Laurent (55) wijt zijn Calimerocomplex in een nieuw interview aan verwaarlozing in zijn kindertijd. Voor het eerst legt hij ook uit waarom hij premier Michel geen hand gaf op de jongste nationale feestdag.

Terug naar 21 juli. Laurent trok alle aandacht naar zich toe op het defilé op de nationale feestdag. In negatieve zin. Hij speelde constant met zijn smartphone. En hij weigerde na afloop Charles Michel (MR) en andere hoogwaardigheidsbekleders vaarwel te zeggen, in tegenstelling tot zijn andere familieleden. Daar was geen slechte wil mee gemoeid, beweert Laurent nu. Hij moest dringend weg om ‘iemand te ontmoeten’.

Al maakt de royal er in een interview met de internationale nieuwssite Politico geen geheim van dat hij kwaad is op de politici. ‘Ik ben een ondernemer in milieuprojecten. Maar de Belgische regering ontzegt mij mijn werk.’ Hij laakt hun gebrek aan medewerking om 50 miljoen euro terug te eisen die Libië aan zijn vzw is verschuldigd. Begin dit jaar schreef hij daar nog een vlammende brief over aan Michel.

Laurent en zijn team van advocaten geloven na eigen onderzoek dat de regering wel wapenleverancier FN Herstal en andere Belgische ondernemingen hielp om achterstallige gelden in Libië te recupereren. ‘Ik werd een inspecteur, wat niet mijn job is. Een inspecteur zoals Sherlock Holmes.’

Politico beschrijft na hun ontmoeting met Laurent hoe die zich vanaf zijn kindertijd onheus behandeld voelt. Hij worstelde op school met dyslexie – wat tot nog toe niet bekend was. Bovendien kon hij niet begrijpen waarom hij als Franstalige naar Nederlandstalige middelbare scholen werd gestuurd. Zijn taalachterstand en koninklijke afkomst leidden tot pesterijen. Eerst in het Pius X-instituut in Antwerpen en later in de abdijschool van Zevenkerken, bij Brugge.

Het grootste trauma van zijn jeugd, zegt hij, speelde zich echter thuis af. Zijn ouders, Albert en Paola, waren afwezig. En hij worstelde met het aanvoelen dat Filip meer kansen en aandacht kreeg – Boudewijn leidde die op als beoogd opvolger. ‘Kinderen begrijpen dat niet. Dat hun oudere broer anders wordt behandeld. Daar stel je je veel vragen bij.’ Laurent geeft wel mee dat zijn relatie met Filip nu ‘veel beter’ is.