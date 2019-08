Italiaanse regering gevallen: 'Salvini streeft alleen eigenbelang na'

Giuseppe Conte dient zijn ontslag in als Italiaans premier. Of er nieuwe verkiezingen komen staat echter nog niet vast: mogelijk komt er een wisselmeerderheid, zonder het radicaalrechtse Lega van Matteo Salvini.

De niet-partijgebonden premier trok dinsdag uitzonderlijk zelf naar het parlement om daar een stand van zaken over de regeringscrisis te geven. Een furieuze Conte legde de schuld voor de Italiaanse regeringscrisis bij Lega. Volgens de premier heeft Lega-boegbeeld Matteo Salvini de belangen van hemzelf en zijn partij laten primeren.

Conte trekt na het debat naar president Sergio Mattarella, die dan aan zet is. Wellicht houdt hij het ontslag nog even in beraad. Hij kan ofwel nieuwe verkiezingen uitschrijven, of opdracht geven om een nieuwe regering te vormen. In dat tweede geval komt een regering van de Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocraten van Partito Democratico in zicht.

'Persoonlijke belangen'

Dat de regering is gestrand, ligt volgens Conte aan Salvini, die erop hoopt om een winst in de politieke peilingen te kunnen verzilveren. De premier noemt het ‘onverantwoord’ dat Salvini al na een jaar inzet op nieuwe verkiezingen, en stelt dat Lega ‘persoonlijke en partijbelangen’ volgt.

Daarbij komt dat Salvini zich volgens Conte te veel focust op zijn imago op sociale media. Conte spreekt dan ook van een 'belediging' van de regering. 'Als je echt een crisis wil, trek dan je ministers terug', daagde Conte Salvini nog uit.

'Zijn beslissingen brengen voor ons land ernstige risico's met zich mee', waarschuwt de premier. Zo zou de Italiaanse economie eronder lijden en dreigen geplande hervormingen op niets uit te draaien.

IJskoud

Salvini zat er tijdens de toespraak van Conte ijskoud bij, en liet de tirade van de doorgaans erg gereserveerde premier over zich heen gaan. In een reactie in het parlement gaf Salvini aan dat hij vindt dat zich niets te verwijten valt. 'Ik zou alles opnieuw doen', gaf hij aan. Hij benadrukt ook dat hij niet bang is om naar de kiezer te trekken.

'Populisme werkt niet in regering'

Voormalig premier Matteo Renzi, die aan het hoofd staat van de Partito Democratico, zei tijdens het debat dat 'de populistische regering' gefaald heeft. 'In de hele EU blijkt dat het populistische experiment werkt tijdens de verkiezingscampagne, maar minder goed bij het regeren', sneerde hij naar Salvini.

Ook voor zijn mogelijk toekomstige partner Conte spaarde Renzi de kritiek niet. 'Je hebt het land gediend, maar de economische cijfers bewijzen dat je hebt gefaald.' De bezorgdheid van Conte over de koers van Lega komt volgens Renzi ook rijkelijk laat.

Vertrouwen weg

De Italiaanse regering verkeerde al wekenlang in een diepe crisis. De kloof tussen de regeringspartners is de voorbije maanden alleen maar gegroeid, onder meer door het migratiebeleid. Lega leek erop uit om de regering te doen vallen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar de jongste dagen leek het erop dat Vijf Sterren dat plan verhindert met een doorstart van de regering, met een andere coalitiepartner.

Ook tussen de partijloze Conte en Lega zit het helemaal fout. Zo zei Conte dit weekend nog dat Salvini 'geobsedeerd' is door het afsluiten van de havens voor migranten.

Eerder op de dag suggereerde Luigi Di Maio, het hoofd van de Vijfsterrenbeweging, dat het einde van de regering eraan zat te komen. De vicepremier bedankte Conte voor de tijd die hij doorbracht als hoofd van de regering. ‘Om het even wat er gebeurt, het was een eer om samen te werken in deze regering’.