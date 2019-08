Nederlandse buschauffeur belt politie voor vrouw met nikab

08/08/2019

Nederlands links struikelt over boerka­­verbod

Het was een tweet die gemaakt leek voor een Twitter­storm. PvdA-gemeenteraadslid Hendrik Jan Biemond verkleedde zich tijdens de Amsterdamse gaypride als ‘burqa queen’. De politieke rel is een tekenend voorbeeld van het ongemak bij links over het ‘boerkaverbod’ in Nederland.